İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor

Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor
Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance, Irak'taki 500 askeri personelin geçici olarak Kuveyt'e gönderileceğini açıkladı.

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance yaptığı açıklamada, Kanada'nın Irak'ta bulunan 500 askeri personelinin güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak Kuveyt'e gönderileceğini bildirdi. Vance, askerlerin ailelerine yazılan mektupta, "Orta Doğu'dan gelen haberler birçoğunuz için endişe verici" ifadelerini kullandı.

NATO da sabah saatlerinde güvenlik endişeleri nedeniyle bazı personellerin Irak'tan uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmişti. İkili, gerginliğin azaltılmasının önemine vurgu yaparak Irak'ta güvenlik ve istikrarın desteklenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.