Kanada lise öğrenci değişim programları dijital ortamdan devam ediyor

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, pek çok alan gibi eğitimde de yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Eğitim faaliyetleri hızla dijital ortamlara taşınırken müfredatların aksamaması için çeşitli önlemler de alındı. Bu süreçte en çok endişe duyanlar, özellikle evinden ve ailesinde uzakta, yurtdışında eğitim gören öğrenciler ve onların aileleri oldu. Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP'in Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, eğitim görmek için Türkiye'den Kanada'ya giden lise öğrencilerinin gerek sağlıkları gerekse eğitimlerinin devamlılığı açısından güvende olduklarını belirtti.

"Kanada'nın uzaktan eğitim altyapısı her koşulda hazır"

Hem misafir öğrencileri için sağladığı güvenli konaklama imkanı hem de sunduğu uzaktan eğitim altyapısı ile Kanada'nın koronavirüsle mücadele örnek bir tablo çizdiğini vurgulayan Volkan Cerrahoğlu, "Öncülük ettiğimiz değişim programı kapsamında Kanada'da bulunan lise öğrencileri, hem kendilerini hem de ailelerini riske atmamak adına Türkiye'ye dönmediler. Onları misafir eden gönüllü aileler ile birlikte güvenli bir şekilde eğitimlerine uzaktan devam ediyorlar. Zira Kanada'nın hali hazırda geliştirdiği uzaktan eğitim altyapısı, ülkeyi tüm koşullara hazırlıklı kılar nitelikte. Bu sayede tüm öğrencilerimizin eğitim dönemleri aksamadan devam ediyor." dedi.

"Yeni dönem öğrencileri Eylül'de Kanada'da olacak"

2020-2021 eğitim dönemi için Türkiye'den Kanada'ya gidecek lise öğrencilerinin işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu görüşmelerden başarılı sonuçlar aldıklarını da aktaran Cerrahoğlu, "Yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki yıl için başvuru yapacak lise öğrencilerine herhangi bir kısıtlama yapılmamasını sağladık. Bu kapsamda Kanada Büyükelçiliği, bir sonraki dönem için Kanada lise öğrenci değişim programına başvuru yapan ve kazanan öğrencilere vize vermeye devam edecek ve öğrenciler, eğitim dönemlerine başlamak üzere Eylül ayında Kanada'ya gidebilecek. WCEP olarak yarınlarımızı inşa edecek gençlerin elinden tutmaya devam ediyor, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetişmeleri için yanlarında yürümeyi bir an olsun bırakmıyoruz. Dünya çapında geliştirdiğimiz işbirlikleri ile birlikte tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.