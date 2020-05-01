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Kanada otomatik silahların satışını yasaklıyor

Kanada otomatik silahların satışını yasaklıyor
Kanada otomatik silahların satışını yasaklıyor

Kanada, geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırının ardından otomatik silah satışını yasaklamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kanada tarihindeki en büyük ve kanlı silahlı saldırı gerçekleşmesinin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada otomatik silah satışına yasak getirileceğini duyurdu. Trudeau, ‘'Otomatik silah satışını kesinlikle yasaklayacağız'' ifadelerini kullanırken, yasaklama kararının önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

‘'Ülkede silah satışımı kontrol altına almayı ve otomatik silah satışını yasaklamayı planlıyoruz'' diyen Trudeau, ‘'Kanada'da en kısa sürede en fazla insanı öldürmeye yarayan silahlara ihtiyaç yok'' açıklamasında bulundu.
Trudeau, silah satış kısıtlamaları içeren yasanın meclise gitmeye hazır olduğunu belirterek, ‘'Ülkede silah ile işlenen şiddetin ve ölümlerin azalmasını isteyen büyük bir kesim var'' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Kanada'da 51 yaşındaki Gabriel Wortman isimli şahısın silahlı saldırısı sonucu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

 

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