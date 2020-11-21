Kanada Park!

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcuları Atiba ve Larin, siyah-beyazlı ekibin ev sahibi olduğu maçlarda gol yükünü çeken isimler olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir karşısında aldığı net galibiyetin mimarları olan Atiba ve Larin, ilk yarıdaki gollere de imzasını atan isimler oldu. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4'üne Larin ve Atiba imzasını atarken, Kanadalı iki oyuncu, Vodafone Park'ta atılan gollerin yüzde 80'ini kaydetti. Beşiktaş'ın diğer golü ise Başakşehir karşısında kazanılan penaltı atışında Aboubakar'dan geldi.

Bozhan Memiş