Kanada, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının ilk teslimatını Aralık'ta alacak

Kanada'nın Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile 76 milyon doz aşı alınmasına ilişkin yaptığı anlaşma kapsamında ilk teslimat tarihi belli oldu. Kanada Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Anita Anand, Aralık ayında 249 bin doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı teslimatının yapılacağını duyurdu. Aşıların teslimatıyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilk dozların Alberta, Manitoba, Ontario ve Quebe eyaletleri gibi vaka ve can kaybı sayısında keskin artış yaşanan bölgelere ulaştırılacağını ifade etti. Kanada'da aşının kullanımının bu hafta içinde onaylanması bekleniyor.

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana toplam 418 bin 688 korona virüs vakasının tespit edildiği Kanada'da 12 bin 713 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının ülke genelinde yapılmasına Salı günü başlanacağını duyurmuştu.