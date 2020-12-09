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Kanada Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısını onayladı

Kanada Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısını onayladı
Kanada Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısını onayladı

Kanada, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği korona virüs aşısının acil kullanımı için onay verdi.

Kanada, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının acil kullanımı onayladı. İngiltere'den sonra aşıya onay veren ikinci ülke olan Kanada'da sağlık birimleri aşının güvenlik, etkinlik ve kalite gereksinimlerini tamamen karşıladığını açıkladı.

Öte yandan, Kanada Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Anita Anand dün yaptığı açıklamada, Aralık ayında 249 bin doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının teslimatının yapılacağını ifade etmişti.

Aşıya onay veren ilk ülke olan İngiltere'de aşılama kampanyası dün başlatılmıştı.

Serkan Bayar
 

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