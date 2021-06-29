Kanada'da 34 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü

Kanada'da aşırı sıcak havalar nedeni ile can kayıpları yaşanıyor. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamada, British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu ifade edildi.

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada ise, pazartesi gününden bu yana onlarca can kaybı haberi aldıklarını ancak resmi ölüm nedenlerinin henüz belirlenmemesine rağmen hava koşullarına bağlı ölümler olduğunu düşünüldüğü aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu, sıcak hava dalgasıyla bağlantılı ölümlerin soruşturmanın henüz erken safhalarında olduğunu belirtirken, meteorologlar ise aşırı sıcaklık artışını iklim değişikliklerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

Meteorolog Johanna Wagstaffe yaptığı açıklamada, Kanada'nın batısında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa yol açan sıcak hava dalgasının birkaç gün daha devam edeceğini aktardı.

Sağlık yetkilileri, özellikle yaşlıların, çocukların, açık havada çalışanların ve önceden sağlık sorunları olanların aşırı sıcaklığa bağlı ölümlerde daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, mümkün olduğunca doğrudan güneşten kaçınılmasını, mümkünse kütüphane, alışveriş merkezi ve hatta sinema gibi serin veya klimalı bir ortamda vakit geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, susuzluk hissetmeyi beklemeden bol bol su içilmesi uyarısında bulundu.

Ceren Yanar Polat