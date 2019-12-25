Kanada'da 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kanada'nın batısında 6.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün British Columbia eyaletindeki Port Hardy bölgesinin 177 kilometre batısının olduğu ve depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı açıklanırken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de (EMSC) depremin Vancouver Adası'nın 518 kilometre batısında meydana geldiğini ifade etti. Öte yandan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, henüz bir tsunami tehdidi olmadığı yönünde açıklama yaptı.