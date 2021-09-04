Kanada'da çakal saldırıları parkı kapattırdı

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki Stanley Parkı'nda yaşanan çakal saldırıları yetkilileri alarma geçirdi. Son olarak geçtiğimiz salı günü 2'si çocuk 3 kişinin çakal saldırısına uğraması sonucu parkın geceleri kapatılması kararı alındı.

Yeni düzenleme kapsamında park, yerel saatle 19.00'da kapılarını ziyaretçilere kapatacak ve 07.00'ye kadar kapalı kalacak. British Columbia Koruma Görevlileri Servisi'nden (BCCOS) yapılan açıklamada, son saldırılarla birlikte bu yıl içerisinde aynı parkta çakal saldırına uğrayan kişi sayısının 45'e yükseldiği bildirilirken, 3 kurbanın ağır yaralanmadığı belirtildi.

Çakalların cips paketlerine geldiği ve bunun normal bir davranış olmadığı kaydedilerek, çakalların insanlara alışkın olduğu ve yiyeceğe koşullandırıldığını gösterdiği ifade edildi.

British Columbia (BC) Orman Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için çakalların itlafı da dahil olmak üzere ne gibi adımlar atılabileceğinin tartışıldığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, "Bu durum, tehlikeli yaban hayatı ile kamu güvenliğine yönelik ciddi risk içeriyor. Alınacak önlemleri mümkün olan en kısa sürede uygulamak için lojistik ve güvenlik konuları üzerinde çalışıyoruz" denildi.

Bildirilenden fazla saldırı olabilir

Vancouver Park Kurulu Genel Müdürü Donnie Rosa ise parkın girişlerine kurulan barikatların insanları parktan uzak tutmak için yeterli olmadığını belirterek, bu nedenle parkın etrafına çit çekileceğini söyledi. Çakalları besleyerek iyilik yaptığını düşünen kişilerin yaban hayvanlarını yiyeceğe koşullandırdığını ve insan korkularını kaybetmeye ittiğini dile getiren Rosa, park müdavimlerine kulaklık takmamaları ve çevrelerine karşı tetikte olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu yıl içerisinde kaydı tutulan 45 saldırı olduğunu vurgulayan Rosa, "Bildirilmeyen çok daha fazla saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bu kişilerin hayvanların yok edilmesini istemedikleri için durumu sakladıklarını tahmin ediyoruz" dedi.