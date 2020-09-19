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Kanada'da Covid-19 salgınında ikinci dalga endişesi!

Kanada'da Covid-19 salgınında ikinci dalga endişesi!
Kanada'da Covid-19 salgınında ikinci dalga endişesi!

Kanada’da korona virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan ani artışın ardından ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Korona virüs salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Kanada'da son zamanlarda yaşanılan vaka artışların ardından ikinci dalga endişesi yaşanılan ülkeler arasında yerini aldı. Kanada Halk Sağlığı Yetkilisi Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, Kanada genelinde salgının ikinci dalgasını ilan etmek için henüz çok erken olduğunu ifade ederken, ülke genelinde günlük vaka sayılarının endişe verici bir oranda arttığını vurguladı.

Ülkede son zamanlarda yaşanılan ani vaka artışına değinen Tam, “Bu durum Covid-19 vakalarını yönetilebilir seviyelerde tutma şansımızı azaltıyor. Şimdi Kanadalıların virüsün yayılmasını yavaşlatacak önlemleri iki katına çıkarma zamanı" ifadelerini kullandı.

Eyalet yönetimleri ise salgınla mücadele edebilmek için farklı uygulamalara yönelmeye başladı. Quebec eyaleti, vakalarda belirgin bir artış görülen sekiz bölgeye odaklanarak, hafta sonu eyalet genelinde uygulamaları denetlemek için bin polis görevlendirdi.

Ülkede vaka sayılarının hızla artması perakende zincirlerini de harekete geçirdi. Kanada'da salgının başladığı ilk zamanlarda marketlerde ve toptancılarda ciddi kuyruklar oluşmuş, raflar bomboş kalmıştı.

İkinci dalga ihtimaline karşı önlem almak isteyen tedarikçiler, artabilecek tüketici talebini karşılamak için aylardır hazırlık yapıyor. Yetkililer, pandemi süresince Kanadalıların alışılanın aksine evde daha fazla yemek yapmaya başladığını ve taze sebze ve meyveye olan talebin arttığı ifade edildi.

Ceren Yanar Polat
 

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