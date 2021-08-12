Kanada'da erken seçimlerin 20 Eylül'de yapılacağı iddia edildi

Kanada'da erken seçim tartışmaları devam ederken, Başbakan Justin Trudeau'nun önümüzdeki pazar günü erken seçimler hakkında açıklama yapması bekleniyor. Trudeau'nun erken seçim tarihi olarak 20 Eylül'ü duyuracağı iddia edildi. Trudeau'nun seçmenlere ülkeyi neden 2 yıl daha erken seçime sokmak istediğini açıklaması bekleniyor.

Seçim tarihinin açıklanması halinde seçim kampanyaları yalnızca 36 gün sürecek ve Kanada seçim yasalarının izin verdiği en kısa seçim kampanyası olacak.

Erken seçim iddiaları, Kanada Halk Sağlığı Baş Sorumlusu Dr. Theresa Tam'ın ülkedeki çoğunlukla aşılanmamış insanları etkileyen Delta mutasyonu dalgasına girdiğini duyuran basın toplantısının ardından geldi.

Ana muhalefet lideri Erin O'Toole, Liberallerin salgının dördüncü dalgası sırasında ülkeyi federal seçime sokmakta acele etmemesi gerektiğini belirterek, virüsün yayılması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.



Ceren Yanar Polat

