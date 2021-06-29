Kanada'da iki gün üst üste sıcaklık rekoru

Kanada'nın batısını sıcak hava dalgası etkisi altına aldı. Kanada Meteoroloji Hizmetleri'ne göre British Columbia eyaletine bağlı Lytton kentinde Pazar günü kaydedilen 46.1 santigrat derece sıcaklık ile ülkede "en yüksek sıcaklık" kayıtlara geçerken, aynı kentte dün hava sıcaklığı 47.5 santigrat derece ölçüldü.

Böylece ülkede son 2 günde art arda sıcaklık rekoru kırılmış oldu. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Kurumu (ECCC) tarafından yapılan açıklamada, "24 saatten kısa bir süre sonra Lytton, saat 16.00'da 47.5 santigrat dereceye ulaşarak Kanada'da tüm zamanların sıcaklık rekorunu bir kez daha kırdı" denildi.

Son 84 yılın en sıcak ayı

Kanada'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık 45 santigrat derece ile 5 Temmuz 1937'de Saskatchewan eyaletinde kaydedilmişti. Kanada Hava Ajansı'na göre, sıcaklık çarpması sonucu izlenmesi gereken semptomlar arasında "baş dönmesi, kusma, aşırı susuzluk, hızlı nefes alma, hızlı kalp atışı ve olağandışı koyu renkli idrar" yer alıyor. Yetkililer, söz konusu belirtilerin ortaya çıkması halinde vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerektiği konusunda uyardı.

Ceren Yanar Polat

