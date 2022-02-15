Kanada'da ilk kez Acil Durumlar Yasası yürürlükte

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino, Adalet Bakanı ve Başsavcı David Lametti ve Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Trudeau, Kanada tarihinde ilk kez federal hükümete korona virüs kısıtlamalarına karşı devam eden ablukaları ve protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu duyurdu. Trudeau, "Artık kolluk kuvvetlerinin yasayı etkili bir şekilde uygulama becerisinde ciddi zorluklar yaşadığı açık" ifadelerini kullandı. "Bu artık hükümet politikasına karşı yasal bir protesto değil, yasadışı bir işgaldir" diyen Trudeau, "İnsanların eve gitme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Trudeau, yeni önlemlerin coğrafi olarak hedefleneceğini ve ele alınması gereken tehditlerle makul ve orantılı olacağını söyledi. Acil Durumlar Yasası'nın polise yasadışı ve tehlikeli faaliyetlerin olduğu yerlerde düzeni sağlamak için daha fazla araç sağladığını ifade eden Trudeau, "Bu, Kanadalıları güvende tutmak, insanların işlerini korumak ve kurumlarımıza olan güveni yeniden kazanmakla ilgili" diye konuştu. Trudeau, yasanın yürürlüğe girmesinin hükümetin trafiği felç eden kamyonları kaldırmak gibi temel hizmetlerin yerine getirilmesinin de sağlanacağını kaydetti.

Aynı zamanda federal hükümete finans kurumlarının yasa dışı ablukaları finanse etmek ya da desteklemek için kullanılmasını yasaklama izni de veren yasayla ilgili Trudeau, "Bu değişiklikleri yapıyoruz çünkü bu platformların Kanada ekonomisine zarar veren yasa dışı ablukaları ve yasa dışı faaliyetleri desteklemek için kullanıldığını biliyoruz" dedi. Trudeau, federal yetkilerin, insanların şehrin merkezinde yasadışı bir şekilde toplanmasını yasaklamak, bölgedeki çekici şirketlerine protestolarda kullanılan büyük kulelerin kaldırılmasına yardım etme talimatı vermek için kullanılacağını söylerken, orduyu sokaklara konuşlandırma planları olmadığını aktardı. Trudeau, "Sokakları işgal etmek, insanları taciz etmek, yasaları çiğnemek. Bu barışçıl bir protesto değil" ifadelerini kullandı.

Acil Durumlar Yasası ayrıca hükümete sınır kapıları ve havaalanları gibi kritik alanları belirleyip güvenlik altına alma yetkisi veriyor. Kabine acil durum ilan ettiğinde hemen yürürlüğe girerken, hükümetin onay almak için 7 gün içinde parlamentoya gitmesi gerekiyor. Avam Kamarası veya Senato önergeye karşı oy verirse acil durum ilanı iptal ediliyor.

Acil Durumlar Yasası gene olarak başbakana ve kabinesine doğal afetler ve hastalık gibi kamu refahını, sivil huzursuzluk gibi kamu düzenini etkileyen olaylarla ve uluslararası ve savaş gibi acil durum senaryolarına cevap vermek için özel yetkiler verilmesini içeriyor.

1980 yılında güncellenen yasa henüz hiç uygulanmamıştı

Kanada'da 1980'lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, 1988'de Acil Durumlar Yasası adını aldı. Savaş Tedbirleri Yasası, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ve en son 1970 yılında dönemin başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec'te yaşanan rehine krizinde kullanılmıştı.

Acil Durumlar Yasası, değişen haliyle bugüne kadar hiç uygulanmamıştı. Federal düzeyde olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen Acil Durumlar Yasası, ulusal bir acil durumu, "Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ve sınır değerlerini aşacak şekilde geçici bir acil ve kritik durum" olarak nitelendiriyor.