Kanada'da ilk kez son 24 saatte 2 binden fazla korona vakası tespit edildi

Son zamanlarda Kanada'da ikinci dalga endişesinin yaşanmaya başlamasıyla birlikte sağlık yetkilileri, durumu kontrol altına almak için önlemlerin arttırılması gerektiğini ifade ediyor. Kanada'da bildirilen yeni vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanırken, yetkililer son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saate 2 bin 49 korona virüs vakası belirlendi. Toplamda 8,9 milyondan fazla test yapılan ülkede son bir haftada 89 can kaybı yaşanırken, son 24 saat içinde kaydedilen korona virüs kaynaklı can kaybının 8 olduğu açıklandı.

Kanada genelinde Covid-19 nedeniyle 9 bin 409 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısının 162 bin 490'a ulaştığı ve 137 bin 614 hastanın iyileştiği kaydedildi.

Kanada'nın halk sağlığı yetkilisi Dr. Theresa Tam ise ülkedeki COVID-19 vakalarındaki artışın ciddi şekilde artmaya devam ettiğini ve geçtiğimiz hafta her bir gün için ortalama 1 bin 634 yeni vaka tespit edildiğini, özellikle yoğun nüfuslu Ontario ve Quebec eyaletlerinde görülen vaka sayılarının toplam vaka sayısının neredeyse yüzde 80'nini oluşturduğunu söyledi.

Kanada Başbakan Justin Trudeau, virüsün yayılmasını önlemek ve hızlı bir şekilde sonuç almak için dakikalar içinde sonuç verebilecek yeni Covid-19 testlerinin alınacağını duyurmuştu.

Ceren Yanar Polat

