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Kanada'da kar fırtınası: Deniz feneri ve iskele buz tuttu

Kanada'da kar fırtınası: Deniz feneri ve iskele buz tuttu
Kanada'da kar fırtınası: Deniz feneri ve iskele buz tuttu

Kanada'nın Ontario eyaletinde etkili olan kar fırtınası sonucu göl kenarlarındaki bir deniz feneri ile iskele, buzla kaplandı.

Kanada'da kar fırtınası: Deniz feneri ve iskele buz tuttu - Tıkla İzle

Kanada'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ontario eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınasının ardından Newcastle bölgesine bağlı Bond Head kasabasındaki bir deniz feneri buz tuttu. Ontario Gölü kıyısındaki deniz fenerinin ve etrafının buzla kaplandığı görüldü. Eyaletteki Port Stanley bölgesinde ise Erie Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan bir iskele tamamen buz tuttu. İskeledeki kapıda buz sarkıtları oluştu.
 

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