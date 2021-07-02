Kanada'da kayıt dışı mezarların sayısı arttı, Katolik kiliseleri ateşe verildi

Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili (Yerli) halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kalıntıların tespit edilmesi, ülkede birçok vatandaşın tepki ve protestolarına hedef oldu. Toplu mezarlara ve ile Kızılderili halkına yönelik yapılanlara karşı tepki gösteren protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı. Kanada'nın Manitoba eyaletinde bulunan Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi'nde toplanan yüzlerce protestocu, "Her Çocuk Önemlidir" mitingi sırasında "bir zamanlar çocuktuk" sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere Meclis'te bulunan birkaç heykeli yıktı. Sonrasında yıktıkları heykellere sprey boyalarla zarar veren protestoculardan bazıları ise, olaylara müdahale eden polis memurları tarafından gözaltına alındı. Winnipeg'de polisi ise yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatarak, daha fazla önlem alınacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Mezarların ardından Katolik kiliseleri ateşe veriliyor

Kanada'da tespit edilen Kızılderililere ait mezar ve çocuk kalıntılarının tespiti sonrası gerginlik artarken, Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik Kilislerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurdu. Kiliselerin kundaklanmasına ilişkin soruşturma başlatan polis, kundaklamaların nedeninin henüz belirlenemediğini, fakat olayların bazılarının Yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Öte yandan Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Çocuk kalıntılarının tespitinin ardından Kızılderili halka yönelik yapılanlar ve yatılı okullara ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Mezarlara ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yer alan Regina kentinin yaklaşık 140 kilometre doğusundaki eski Marieval Kızılderili Yatılı Okulu çevresinde yapılan incelemelerin ardından 751 isimsiz mezar bulunmuştu. Son olarak 30 Haziran'da ise, Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan St. Eugene Misyon Okulu yakınında 182 isimsiz mezar tespit edilmişti.



Serkan Bayar

