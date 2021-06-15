Kanada'da Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren zanlı, terörden de suçlandı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında 1 çocuk da yaralanmıştı. Kanada'yı derinden yaralayan bu saldırının ardından zanlı Veltman, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

10 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkan Veltman'ın yargılanmasına, 4 birinci derece cinayet, 1 cinayete teşebbüs ve kasten yaralama suçlamaları ile başlanmıştı.

Yayın yasağı getirilen yargılamalarda yeniden hakim karşısına çıkan Veltman'a yöneltilen suçlamalara, Ceza Kanunu'nun 83. Maddesi uyarınca 2 terör suçunun da eklendiği bildirilerek, duruşmanın 21 Haziran'a ertelendiği aktarıldı.

Londra Polisi tarafından yapılan açıklamada, suçlamaların "terör suçları oluşturduğunu" belirlemek için RCMP, Kanada Başsavcılığı ve Kamu Savcılık Servisi ile birlikte çalıştıkları aktarılarak, şu anda zanlıyla bağlantılı olarak halka yönelik bilinen veya şüphelenilen başka bir tehdit olmadığı ifade edildi.

Öldürülen aile üyeleri son yolculuklarına uğurlandı

Veltman tarafından kasten öldürülen aile üyelerinden 46 yaşındaki Salman Afzaal, 74 yaşındaki Talat Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ve 15 yaşındaki Yumna Salman'ın 13 Haziranda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Kurbanlar, cenaze törenin ardından London Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi.

Saldırıdan yaralı kurtulan 9 yaşındaki Fayez Afzaal'ın ise, tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi.

Ceren Yanar Polat