Kanada'da Müslüman anne ve kızı ölümle tehdit eden şahıs hakim karşısına çıkacak

Kanada'nın Hamilton şehrinin Ancaster bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü Müslüman anne ve kızına karşı nefret suçu işlediği iddiasıyla 40 yaşındaki Vince Licata isimli şahıs, Hamilton polisi tarafından gözaltına alındı. Yerel saatle 21.30 sularında Ancaster Meadowlands'daki bir otoparkta aracıyla park yerinden çıkmaya hazırlanan Licata'nın otoparkta yürüyen anne ve kızın üstlerine arabasını sürdüğü ifade edildi.

Şüphelinin daha sonra Müslüman toplumu hedef alan söylemler kullandığı ve anne ve kıza yönelik tehditler savurmaya başladığı iddia edilirken, anne ve kızın sözlü saldırının ardından caddenin diğer tarafına koşarak çalılıkların arkasına saklandığı aktarıldı. Anne ve kızın yanına giderek ölümle tehdit eden zanlının, daha sonra kurbanlardan birinin çığlık atarak yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştığı ifade edildi.

Licata, 3 ölümle tehdit ve 2 silahla saldırı, tehlikeli operasyon ve denetimli serbestliğe uymama suçlamalarıyla perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün Hamilton'da Müslüman kadınlara yönelik İslamofobik saldırıdan derinden rahatsızım ve bu şiddet içeren, nefret dolu ve tiksindirici davranışı şiddetle kınıyorum. Ülkemizde veya hiçbir topluluğumuzda yeri yoktur. Bir arada durmaya ve harekete geçmeye devam edeceğiz“ dedi.

Ceren Yanar Polat