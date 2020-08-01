Kanada'da Salmonella paniği

Korona virüs salgının ardından Kanada'da Salmonella salgını baş gösterdi. Kanada Halk Sağlığı Kurumu, tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara, ABD'den ithal edilen ve Salmonella salgınıyla bağlantılı olduğu düşünülen kırmızı soğanları kullanmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Kurum, Haziran ayından bu yana toplam 5 eyalette birçok vaka tespit edildiğini, birçok vakanın hastalanmadan önce kırmızı soğan tükettiğini açıkladı. Sağlık Kurumu, British Columbia'da 43, Alberta'da 55, Manitoba'da 13, Ontario'da 2, Prince Edward Island'da ise 1 kişide Salmonella bakterisi tespit edildiğini aktarırken, 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, Kanadalıların çiğ sebze kullanımından uzak durmalarını tavsiye ediyor. Uzmanlar ise Salmonella salgınına neden olabilecek kaynakları hala araştırdıklarını ifade ederken, ABD'den ithal edilen kırmızı soğanların perakendeciler ve restoranlar tarafından kullanılmaması çağrısında bulundu.

Salmonella'dan 5 yaş altı çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin etkilenme oranı daha yüksek olurken, hastalığa yakalananların yüzde 56'sını ise kadınlar oluşturuyor. Hastalık, genelde 6 ile 72 saat içerisinde etkisini gösterirken, bazı insanlarda ise semptom göstermiyor.

Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.

Ceren Yanar Polat