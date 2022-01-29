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Kanada'da yollara düşen yüzlerce aşı karşıtı kamyon sürücüsü Ottowa'ya vardı

Kanada'da yollara düşen yüzlerce aşı karşıtı kamyon sürücüsü Ottowa'ya vardı
Kanada'da yollara düşen yüzlerce aşı karşıtı kamyon sürücüsü Ottowa'ya vardı

Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’ya ulaştı.

Kanada’da yollara düşen yüzlerce aşı karşıtı kamyon sürücüsü Ottowa'ya vardı - Tıkla İzle

Kanada'da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğuna tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, başkent Ottowa'ya vardı. Güzergahları boyunca halktan destek gören sürücüler, şehir merkezindeki "The Hill" olarak bilinen Parlamento Tepesinde toplanmaya başlarken, bazı yolları kapattı. Aşı zorunluğuna ve Covid-19 kısıtlamalarına son verilmesi çağrısında bulunulmaya hazırlanılan gösteriye binlerce kinin katılması bekleniyor.

Polisten uyarı

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly yaptığı açıklamada, "Bu gösteri boyut olarak çok büyük" diyerek polis ekiplerinin gösteriyi "tüm yönleriyle" görüntüleyeceğini, yasayı çiğneyen herkesin gözaltına alınacağı konusunda uyardı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gazetecilere yaptığı açıklamada, protestonun şiddete dönüşmesinden endişe duyduğunu söyledi. Trudeau, konvoyun "küçük bir azınlığın" görüşünü temsil ettiğini belirtti.

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