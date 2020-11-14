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Kanada'daki rehine olayının aldatmaca olduğu doğrulandı

Kanada'daki rehine olayının aldatmaca olduğu doğrulandı
Kanada'daki rehine olayının aldatmaca olduğu doğrulandı

Kanada’da Montreal şehrinde polis, telefonla rehine ihbarı almasının ardından öğleden sonra 1.30 sularında Ubisoft adlı oyun firmasının çevresine sevk edilmişti.

Binanın çatı katında onlarca rehine olduğu şüphesiyle polis helikopterleri havadan da takibini sürdürmüş ölü veya yaralı bildirilmemesine rağmen pek çok sağlık ekibi hazır bekletilmişti. Saatlerce beklemenin ardından resmi
kaynaklardan olayın kim veya kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği aktarılmamıştı. Montreal belediye başkanı Valerie Plante ise sosyal medya hesabından halkın olay yerine yaklaşmaması gerektiğini yazmıştı.
Polis kaynaklarından alınan son bilgilere göre polis ekipleri, binayı tahliye etmeye başladı ve yapılan ihbarın asılsız olduğu paylaşıldı ancak konuyla ilgili detaylı bir bilgiye ulaşılamadı.

CEREN YANAR POLAT
 

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