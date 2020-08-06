Kanada'dan Lübnan'a 5 milyon dolarlık insani yardım

Kanada, geçtiğimiz salı günü Beyrut limanındaki 12 numaralı depoda tutulan 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat patlamasının ardından yaşanan facia sonrası Lübnan halkına destek olmak için 5 milyon dolarlık insani yardım sağlanmasına karar verdi. Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould yaptığı açıklama, söz konusu miktarın Kanada'nın ilk taahhüdü olduğunu, hasarın bilançosunun netleştikçe önümüzdeki günlerde ülkesinin daha fazla yardım yapabileceğini bildirdi. Önümüzdeki 48 saat içinde ilk önceliğin hayat kurtarma olduğunu ve ardından acil barınma, gıda, sağlık ve tıbbi erişimleri sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Gould, bunun için yardım kapsamında ilk önce 1.5 milyon dolarlık kısmının gönderileceğini duyurdu. Gould, hayati durumları ön planda tutmak istediklerini ve yardım fonu dışında da destek sağlayabileceklerini aktardı.

Öte yandan 135 kişinin öldüğü ve 5 bin kişinin yaralandığı patlamada hastanelerin kapasitelerinin dolma noktasına geldiği Beyrut'ta Vali Marwan Abboud, patlamadan kaynaklanan ekonomik kayıpların 13 milyar ila 20 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

Ceren Yanar Polat