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Kanada'dan Ukrayna'ya ikinci askeri yardım

Kanada'dan Ukrayna'ya ikinci askeri yardım
Kanada'dan Ukrayna'ya ikinci askeri yardım

Kanada’dan gönderilen ikinci askeri yardım Ukrayna’ya ulaştı.

Dünya gündeminde olan Rusya-Ukrayna krizinde Ukrayna'ya askeri yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, içerisinde silahların da bulunduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin, "Kanada Silahlı Kuvvetleri Ukraynalı ortaklarımıza destek için ikinci askeri yardımı gönderdi. Rusya, egemen bir devleti işgal etmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Ukrayna bağımsızlığını ve egemenliğini savunurken biz yanlarında olmalıyız" şeklinde konuştu.

Bekir Keskin
 

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