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Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı

Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı
Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı

Kanada’nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı.

Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı - Tıkla İzle

Ödüllü, profesyonel bir yüksek dalgıç olan Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi. Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı. Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı. Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.

Ceren Yanar Polat
 

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