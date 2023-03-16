Kanadalı generalden hükümete 6 milyon dolarlık dava

Kanadalı Tümgeneral Dany Fortin, Ağustos 2021'de Covid-19 aşı dağıtım organizasyonunun başına getirildiği askeri okulda bir astına tecavüz ettiği iddiasıyla görevden alındı. Geçtiğimiz aralık ayında hakkındaki suçlardan beraat eden Fortin, aralarında Başbakan Justin Trudeau ve Genelkurmay Başkanı Wayne Eyre'nin de bulunduğu 16 üst düzey yetkiliye iftira, kamu görevini görevi kötüye kullanma, ihmalkar soruşturma, güveni suiistimal ve komplo kurmak iddiasıyla dava açtı. Fortin, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde adı geçen 16 kişiden 5 milyon Kanada doları genel zarar ve 1 milyon Kanada doları da cezai tazminat olmak üzere toplam 6 milyon Kanada doları tazminat talep etti.

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