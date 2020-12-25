Kanada'ya Moderna Covid-29 aşısının ilk dozları ulaştı

Kanada'nın federal sağlık yetkilileri, dün önce Moderna Covid-19 aşısının onaylandığını duyurmuş ve aşıların ilk dozlarının yapılan anlaşmaya göre 48 saat içinde ulaştırılması şartı konmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının bugün Kanada'ya ulaştığını sosyal medyasından paylaşan duyurdu. Trudeau, bugün Moderna şirketinden ay sonuna kadar alınması beklenen 168 bin dozluk ilk kısmın ulaştığını belirtti. Moderna aşısının Pfizer'in Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği belirtiliyor.

Trudeau, ayrıca tüm Kanada'ya dağıtımı yapılacak olan Moderna aşısının atılan diğer büyük bir adım olduğunu aktardı.

Ceren Yanar Polat



