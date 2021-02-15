Kanada'ya yapılan Covid-19 aşı sevkiyatı arttırılıyor

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına başlamakta sorun yaşayan Kanada'ya, ABD merkezli ilaç firması Pfizer'ın Belçika'daki Covid-19 aşı üretim merkezindeki yaşanan yavaşlamadan dolayı yaklaşık 1 aydır istenilen miktardaki aşı dozu sevkiyatı gerçekleştirilemiyordu. Aşı sevkiyatındaki gecikmeler nedeniyle bu süreçte ülkede planlanandan daha az kişi Covid-19'a karşı aşılanmıştı. Aşı sevkiyatında yaşanan problemlerden ötürü Kanada'ya 18 Ocak tarihinden geçtiğimiz haftaya kadar 1 milyon 150 bin dozluk Covid-19 aşısı yerine sadece 339 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı teslim edilmişti.

Mart ayının sonuna kadar 4 milyon doz aşı teslim edilecek

Yaşanan aşı sevkiyatlarındaki gecikmenin ardından Kanada Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Kanada'ya bu hafta içinde 335 bin dozdan fazla Pfizer-BioNTech aşısının teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi. Pfizer ise, bu rakamın 400 bine yakın olacağını aktardı. Kanada'ya önümüzdeki haftadan itibaren daha büyük bir aşı sevkiyatı yapılması beklenirken, Pfizer mart ayı sonuna kadar toplam 4 milyon doz aşının ülkeye teslim edileceğini belirtti.

Nisan ayında haftada 1 milyon doz aşı sevkiyatı planlanıyor

Aynı zamanda perşembe günü Kanada'nın dört bir yanından hemşirelerin ve doktorların katılacağı sanal bir toplantı düzenlemeyi planlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önümüzdeki haftalarda Kanada'ya Covid-19 aşı sevkiyatlarının daha başarılı olacağını ve Kanada'nın nisan ayında haftada 1 milyon doz aşı teslimatı beklediğini kaydetti.

Kanada, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı dışında kullanımı onaylanan ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Covid-19 aşısını almaya devam ediyor. Moderna tarafından yapılan açıklamada ise, 22 Şubat'ta Kanada'ya beklenen miktarın 3'te 2'si olan 168 bin doz aşının teslim edileceği belirtildi.

Covid-19 aşılarının ilk sevkiyatından bu yana Kanada'nın Pfizer'dan yaklaşık 928 bin ve Moderna'dan 515 bin doz Covid-19 aşısı aldığı ifade edildi. Salgının başlangıcından bu yana ülkede toplam 825 bin 785 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam 21 bin 293 kişi de hayatını kaybetti.

Ceren Yanar Polat

