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Kanada'yı kasırga vurdu: 8 yaralı

Kanada'yı kasırga vurdu: 8 yaralı
Kanada'yı kasırga vurdu: 8 yaralı

Kanada’nın Barrie bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırgada 8 kişi yaralandı, onlarca ev ise kullanılamaz hale geldi.

Kanada’yı kasırga vurdu: 8 yaralı - Tıkla İzle

Kanada'nın Barrie bölgesini kasırga vurdu. Ağaçları yerinden söken kasırga nedeniyle 20 evin hasar gördüğünü kaydeden yetkililer, bazı evlerin de çatılarının da uçtuğunu dile getirdi. Onlarca evin kullanılamaz hale geldiği bölgede 8 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar tedavi altına alındı. Kasırganın 10-15 dakika aralığında ciddi tahribatlara neden olduğu bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.
Barrie Polis Sözcüsü Peter Leon kopan elektrik hatları nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Peter Leon, "Maalesef bazı yerler, bir savaş bölgesini andırıyor. Hasar felaket derecede, önemli ve büyük" dedi.

Ceren Yanar Polat
 

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