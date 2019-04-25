Kanal da durmaz 3 katlı tünel de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul'a yönelik önemli bir açıklama geldi. Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan değişikliğinin Kanal İstanbul gibi dev projeleri etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya “Hiçbir aksama olmaz. Bakanlığımızı ilgilendiren bütün işleri kararlı şekilde yürüteceğiz” cevabını verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyonda bir grup gazeteciye konuşan Bakan Murat Kurum gündemdeki konularla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul Projesi'nde herhangi bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soruya cevap veren Kurum “Hiçbir aksama olmaz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde 11 maddenin 7'si bizim bakanlığımız ile alakalı. Bakanlığımızı ilgilendiren bütün işleri kararlı şekilde yürüteceğiz. Büyükşehir belediyesinin olmadığı yerde de ilgili bakanlıklarımız, ilçe belediyeleri ile gerekli bütün desteği sağlayacaktır. Bu manifestodaki projeleri kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, millet bahçesi, atık su tesisi gibi şehri 50-100 yıl planlayacak bütün projeleri de hızlı şekilde beş yıllık plan çerçevesinde hazırlayacağız. Hiçbir geri adım yok” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Kâğıthane'deki bina çökmesi olayı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum “Kâğıthane'de binanın altındaki inşaattan kaynaklı zemin iyileştirmenin yeterli olmaması sebebiyle yukarıdaki binayı güvenlik gerekçesi ile yıktık. 2.5 ay önce valiliklere bir genelge gönderdik. Genelge kapsamında da en riskli en acil alandan başlamak suretiyle dönüşümü yapmak istiyoruz. Kâğıthane'de yıkılan bina ve 26 binayı kapsayan kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde başlatacağız. Kartal'da aynı zamanda bilindiği üzere vatandaşın rızası çerçevesinde dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Kızılcahamam kampında belediye başkanlarına kentsel dönüşüm ile alakalı yürütülecek süreci açıklayacağız. Hedefimiz yılda 300 bin konut dönüştürmek. Kâğıthane de bunlardan biri” ifadelerini kullandı.