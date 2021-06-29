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Kanal İstanbul şantiyesinden alınan hafriyatlar, yeni yollar için kullanılıyor

Kanal İstanbul şantiyesinden alınan hafriyatlar, yeni yollar için kullanılıyor
Kanal İstanbul şantiyesinden alınan hafriyatlar, yeni yollar için kullanılıyor

Kanal İstanbul şantiye alanından alınan hafriyatlar, proje alanlarına yapılan yeni yollar ve dolgular için kullanılıyor. Trafiği etkilemeden alanlara götürülüyor.

Kanal İstanbul projesi kapsamında toplanan hafriyatlar proje kapsamında kalan şantiye alanında kullanılıyor. Alınan hafriyatlar İstanbul trafiğine etkisi olmaksızın proje kapsamında yapılan yeni yollar ve dolgu alanlarında kullanılıyor.

Çalışan hafriyat kamyonları şehir içindeki trafiğe katılmadan şantiye alanı içerisinde dolaşıyor. Bir noktadan toplanan hafriyatlar yine başka bir noktada yapılan dolgu alanlarına veya yolların yapımında yada Karadeniz kıyısında belirlenen dolgu noktalarına dökülüyor.

Batuhan Toprak
 

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