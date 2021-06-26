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Kanal İstanbul'da ilk adım atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kanal İstanbul'da ilk adım atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kanal İstanbul'da ilk adım atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz" dedi.

Kanal İstanbul Projesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Proje ile amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlamaktır" 

"Boğazdan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı” 

 “Her büyük geminin Boğaz geçişi, şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Projeye İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz” 

"Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz."

 

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