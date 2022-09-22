Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları yükseldi

İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere'den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen Kanal İstanbul projesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Havadan çekilen görüntülerde inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği görüldü.

İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarını tamamlaması için vinçler kuruldu. Projenin tamamlanmasıyla köprü yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2 yönde 4 şeritli hizmet verecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak. Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor. Öte yandan, yükselen köprü ayakları ve şantiye alanında son çalışmalar ise dron ile havadan görüntülendi.

Batuhan Toprak

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