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Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi

Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı Sazlıdere barajı kenarında bulunan alanda hazırlıklar tamamlandı.

Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayrı ayrı incelemelerde bulundukları alan, drone ile havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumartesi günü temeli atılacak Kanal İstanbul'un şantiye alanında incelemelerde bulundu. Aynı saatlerde projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sazlıdere Barajı kenarında bulunan İSKİ tesislerinde incelemelerde bulundu. Her iki alan da drone ile havadan görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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