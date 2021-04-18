Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Pınarbaşı Mahallesi'nin Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Terzi'nin kullandığı 06 EU 6105 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarptı. Cip, çarptığı ağacı kökünden söktükten sonra yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanala uçtu. Ters dönerek suya gömülen aracın sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza mahalline gelen ekipler, sıkışan Terzi'yi kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kanala giren sağlık ekipleri, direksiyon başında sıkışan sürücüye yardım etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin çabası, sürücüyü hayata döndürmeye yetmedi. araç, vinç yardımıyla düştüğü kanaldan çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni de araçtan çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Sürücü