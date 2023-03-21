İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kanala uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Kanala uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar
Kanala uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyonu kaybeden otomobil kanala düştü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde 38 RC 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtulurken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Eren Kan - Mükremin Kaya

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.