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Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 1 işçi kurtarıldı

Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 1 işçi kurtarıldı
Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 1 işçi kurtarıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 1 işçi kurtarıldı - Tıkla İzle

Ankara'nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi Balmumu Sokak'ta devam eden kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Ali Çelikler'e (55) ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. 4 metre çapında açılan çukurda itfaiye ve AFAD ekiplerince mahsur kaldığı yerden 2 saatlik çalışma sonucunda çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çelikler'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

“Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı”

Olay anına şahit olan mahalleli Güven Atmaca, “Dünden beri burada kanalizasyonun tıkanmasından dolayı kazı çalışması devam ediyordu. Bugünkü çalışmada da bir işçi 4 metre toprağın altında kafası dışarda olarak kalmış. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahaleleri ile çıkartıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavisine orada devam edileceğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek - Yunus Özkan
 

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