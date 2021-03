Kanalizasyon hattından çıkanlar şok etti

İl genelinde sağlıklı bir altyapı için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü, gelen şikayetlere de zamanında ve hızlı dönüş yaparak, vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Manisa Merkez Tunca Mahallesinde kanalizasyon hattındaki tıkanıklığa kısa sürede müdahalesi ve sorunu gidermesi sonrasında Mahalle Muhtarı Suna Marangoz da sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Muhtar Marangoz, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Marangoz yayınladığı mesajda şunları belirtti: “Bugün mahallemde MASKİ kanalizasyon ekiplerinin kanal açma çalışmaları vardı. Bu ne ilkti ne de son olacaktı. Kanal içinden çıkan ıslak mendil, çaput, kıl, yağ, moloz ve buradan saymak istemediğim her türlü atığı görünce gözlerime inanamadım. Arkadaşlar, hani her yağmurun ardından bodrum ve giriş katları su basıyor, sokak yağmur giderleri tıkanıyor, yollar göle dönüşüyor, dere yatakları taşıyor hani; MASKİ diye veryansın ediyoruz, biraz geç kaldıklarında yerden yere vuruyoruz ya bence artık yapmayalım. MASKİ çalışıyor, bugün buna bir kez daha şahit oldum. Bir kez de olsa orada çalışan ekip arkadaşlarımızı düşünelim. Yarı bele kadar pis suyun içinde olduklarını mı yazayım, o kanalizasyondan sızan gazın etkisi ile nefes alamadıklarını mı, burayı bitirelim diğer mahalleye yetişelim çabalarını mı? Hangisini yazayım bilemedim. Büyükşehir belediyemizin milyonlarca lira harcayıp şehrimize kazandırdığı atık su arıtma tesisinin, sadece bizlerin klozetlere attığı ıslak mendiller yüzünden aylık arıza masrafı binlerce lirayı mı yazayım? Bizlere yeşili ile nefes olan, şırıltısı ile huzur veren ruhumuzu dinlendiren derelerimize bağlanan kaçak kanalizasyonları mı yazayım? Hangisini yazayım bilemedim. Ne olur birazda, çuvaldız misali iğneyi kendimize batıralım. Hani müşteri her zaman haklı olmasın. Hani yavuz hırsız olmayalım. Ne olur çevremizi ve insan sağlığını koruyalım”