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Kanalizasyon patladı, mahalle pislik içinde kaldı

Kanalizasyon patladı, mahalle pislik içinde kaldı
Kanalizasyon patladı, mahalle pislik içinde kaldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde patlayan kanalizasyon giderine yetkililerin çözüm bulmaması vatandaşı bezdirdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi 48. Sokakta bulunan rögar gideri patladı. Etraf pislik içinde kalırken vatandaşlar durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Ancak iki hafta geçmesine rağmen kimse ilgilenmeyince vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Hastalıklara davetiye çıkartan görüntü karşısında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri herhangi bir tedbir almayınca vatandaşlar da olayı sosyal medyaya taşıdı. İki haftadır hiç kimseye ulaşamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Kimse şikayetimizi dinlemiyor. Aradığımız yetkililer, 'Müdüre bağlıyorum' deyip telefonu cevaplandırmadan kapatıyorlar. Ortalık kokudan geçilmiyor en kısa sürede bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

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