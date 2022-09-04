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Kanalizasyon suyu kaldırımdaki kapaktan dışarıya aktı

Kanalizasyon suyu kaldırımdaki kapaktan dışarıya aktı
Kanalizasyon suyu kaldırımdaki kapaktan dışarıya aktı

Eskişehir’de rögar kapağından dışarıya akan kanalizasyon suyu, yaydığı kötü koku nedeniyle çevredekileri mağdur etti.

Olay, sabah saatlerinde Eskibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan altyapıyla bağlantılı rögar kapağından dışarı çıkan atık su dikkat çekti. Kapaktan çıkan atık suyun kaldırım ve araç yolunun bir kısmına taştıktan sonra, ilerisinde bulunan mazgala akarak tekrar kanalizasyon sistemine karıştığı görüldü. Yer altından gelen kanalizasyon suyuyla birlikte kötü koku da çevreye yayıldı. Çevredeki vatandaşlar, kötü koku yayması nedeniyle suyun kontrol altına alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

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