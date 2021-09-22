Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi

Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası olan La Palma'daki Cumbre Viejo Yanardağı geçtiğimiz pazar günü faaliyete geçmişti. Yanardağdan akan lavlar üç koldan denize doğru ilerlemeye devam ederken, lavların yüksekliği 6 metreyi bulduğu belirtildi. Lavlar nedeniyle 154 hektarlık alan yok olurken, 185 ev yıkıldı. Adadan bugüne kadar 6 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgedeki 20 okul ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. Adada meydana gelen yanardağ felaketi havadan görüntülendi.

Volkanik aktivitenin 24 ila 84 gün devam etmesi bekleniyor

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, hesaplamalara göre adadaki volkanik aktivitenin 24 ila 84 gün daha devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Lavlar 12 saatte 12 metre ilerliyor

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres yaptığı açıklamada, lavların denize doğru 12 saatte 12 metre hızla çok yavaş bir şekilde ilerlediğini ancak denize ulaşıp ulaşamayacağını henüz bilmediklerini ifade ederek, bu konuda tedbirli olduklarını belirtti.

Asit yağmuru bekleniyor

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) yetkilisi Ruben del Campo ise yaptığı açıklamada, La Palma'daki yanardağdan çıkan zehirli gazlar nedeniyle önümüzdeki birkaç saat içerisinde Kanarya Adaları'nda asit yağmurları beklendiğini ancak yağışın zayıf olmasını tahmin edildiğini aktardı. Campo ayrıca, asit yağmurlarının düşük bir ihtimalle yarın gece ya da cuma günü İspanya'ya ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Saim Sevinç