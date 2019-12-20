Kanatları çekilmiş olarak bulunmuştu, O Kızıl Şahinin kanatları çıkmaya başladı

Tunceli'de geçtiğimiz Eylül ayında Tunceli- Elazığ sınırında bulunan Elmalık Jandarma Karakolu yakınlarında Mehmetçik, kanatları çekilmiş bitkin halde bir kızıl şahin buldu. Bulunan kızıl şahin Mehmetçik tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan kızıl şahin, yaklaşık aydır kanatlarının çıkması için doğa koruma şubesinde bakılıyor. İlk günler elle beslenen şimdi kendi beslenmeye başlayan şahinin kanatları da çıkmaya başladı. Şahinin kanatlarının tamamen çıkmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kızıl şahine 3 aydır baktıklarını belirten DKMP görevlisi Hasan Boy, “Bu sürede kanatları kısmen toparlandı. Kanatları çıktıktan sonra tekrar doğasına bırakacağız. İlk geldiğinde ürkekti. Enjektörle su veriyorduk. Elle besliyorduk. Şu anda kendisi beslenebiliyor” dedi.

Ercan Topaç

