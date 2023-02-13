Kandilli Rasathanesi'nden denizdeki çekilmeye ilişkin açıklama

Avcılar'da bulunan Küçük Kumsal plajında denizin ortalama 20 metre çekildiğine dair basında çıkan haberlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bugün Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik tektonik deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır” ifadelerine yer verildi.
Elyesa Karatepe
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