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Kandilli Rasathanesi'nden denizdeki çekilmeye ilişkin açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden denizdeki çekilmeye ilişkin açıklama
Kandilli Rasathanesi'nden denizdeki çekilmeye ilişkin açıklama

İstanbul Avcılar sahilinde denizin 20 metre çekilmesine ilişkin Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır” ifadelerine yer verildi.


Avcılar'da bulunan Küçük Kumsal plajında denizin ortalama 20 metre çekildiğine dair basında çıkan haberlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bugün Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik tektonik deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır” ifadelerine yer verildi.

Elyesa Karatepe
 

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