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Kangallar, kurttan daha güçlü

Kangallar, kurttan daha güçlü
Kangallar, kurttan daha güçlü

 Kurtlar ve kangallar arasında bilinen binlerce yıllık düşmanlık son günlerde eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada başlayan “Kurtlar mı yoksa kangallar mı dana güçlü” tartışmasına son noktayı uzmanı koydu.

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, atası Kurt olsa da karakterleri tamamen farklı olan kangallar ile Kurtlar arasındaki güç dengesini değerlendirdi. Yıldız Kurtlar ve Kangal arasındaki binlerce yıllık ezeli rekabette kazananların genelde kangallar olduğunu belirtip, “Anadolu'nun iki kültür efsanesini düşünün birisi kurt biriside kangal. Kurtların sağlıklı ve güçlü kangallara zarar vermesi mümkün değildir. Heybetli ve sağlıklı bir kangalla kurdun başa çıkma şansı yoktur. Yakın akrabalar biliyorsunuz. Bu yakın akrabaların savaşında kangallar çoğu zaman üstün olandır. Kangallar kurtlar için bölgesine bir tehdittir.” dedi.

Mert Taha Varol - Volkan Kaplan
 

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