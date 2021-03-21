Kanispi Şelalesi koruma altına alındı

Van il merkezine 75, Çatak ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olup, Van-Çatak yolu üzerinde yer alan Kanispi Şelalesi, nisan ayı sonunda çok gür bir şekilde akmaya başlar ve ağustos ayı ortalarında azalmaya başlar. Çok güzel bir mesire yeri olup yaz aylarında sıkça ziyaretçi akınına uğrayan şelale, akarken oluşturduğu süt beyazı renginden dolayı beyaz şelale anlamına gelen Kanispi ismi verilmiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Van'ın Çatak ilçesinde yer alan Kanispi Şelalesi kesin korunacak alanlar listesine alınırken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Gökhan Murat Göktürk

