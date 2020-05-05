Kanola bahçesinden kartpostallık görüntüler

Yaz aylarının kendisini hissettirmeye başlamasının ardından Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan kanola bitkisi bahçeleri görsel şölen sunmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalan çiftler, yasağın kalktığı hafta içi günlerinde kalabalıktan uzak doğal mekanlara gitmeyi tercih etmeye başladı. 19 Mayıs ilçesinde bulunan uçsuz bucaksız kanola bahçeleri de vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Evde bunalan çiftler, şehrin kalabalığından uzaklaşarak kanola bahçelerinde fotoğraf çektirmeyi tercih ettiler.

“Bu güzelliği kendi gözümüzle görmek istedik”

Eşiyle beraber kanola bahçesinde fotoğraf çektiren İbrahim Madal, “Burayı internette görmüştük. Güzel bir renk cümbüşü var. Bu güzelliği bir de kendi gözümüzle görelim dedik. Şu korona günlerinde evde kaldık. İnsanlardan uzak, sosyal mesafeyi de koruyarak, içimiz açılsın diye buraya geldik. Göz zevki açısından çok güzel bir görüntü oluşmuş. Sarı renk, güneşle birlikte çok güzel bir ahenk sundu bize” dedi.

“Herkesin bu güzelliği görmesi lazım”

Geçen sene kanola bahçesinde fotoğraf çektiremedikleri için üzüldüklerini dile getiren Resul-Semiha Şenel çifti ise, “Geçen sene de kanola bahçesine gelmiştik ama fotoğraf çektirememiştik. Bu sene, bu fırsatı kaçırmamak istedik. Bugün gelip, bolca fotoğraf çektirdik. Herkesin buraya gelip, görmesini isteriz. İnşallah böyle güzel yerler daha da çoğalır” diye konuştular.

Kanola bitkisi

Kanola, kolzanın ıslahı sonucu elde edilmiş, canlılara zararlı olarak erüsik asit ve glukosinolat içeren bir bitki türü. Yağı, bitkisinin aksine, zararlı olmadığından insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılabiliyor. Ayçiçeği, pamuk, yer fıstığı ve soya gibi yağlı tohumlu bitkilerle karşılaştırıldığında bitkisel yağ kaynağı olarak dünyada en çok üretimi yapılan yağ bitkileri içerisinde ilk üç sırada yer alıyor. Kanola, tanesinde bulunan yüzde 38-50 yağ, yüzde 16-24 protein, zengin oleik ve linoleik asit miktarı ve yağının kaynama noktasının yüksek olması sebebiyle önemli bir yağ bitkisi olarak dikkat çekiyor. Genetik kökeni Anadolu olan kanola, Türkiye'de kolza veya rapiska olarak da biliniyor.

Erdi Demür-Ahmet Şükrü Uluçay

