Kanser hastası anneden Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Eğer az şerefiniz varsa bu çadırı görürsünüz'

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 149'uncu gününde kararlılıkla sürüyor. Kocaeli'den oğlu Eren Yalçın için 4 yıl önce oturma eylemine dahil olan anne Fadime Aksu, kanserle mücadele ettiğini söyledi.

Acılı anne, HDP il binası önünde kansere yakalandığını belirterek, “Burada kanser hastası oldum. Doktorum beni tedavi için hastaneye çağırdı. Yavrum hastaneye gitmem seni unutmam anlamına gelmiyor. İnşallah bir şey olmasa sana kavuşacağım yavrum. Eğer ben kavuşamazsam ablaların sana annelik görevini yapacaktır. Seni 4 gözle bekliyorum. Kemoterapi tedavisi görüyorum. Doktorlar bana tedavimi ihmal etmemen gerekiyor dedi. Oğlum artık gel. Bak akrabalarından çoğu vefat etti. Hiçbir cenazede sen yoktun. Yavrum ben de senin uğrunda ölürüm. Dön gel artık yavrum. O şerefsizlere inanma. Onlar sizi kandırıyor. Onlar size yalan söylüyor” diye konuştu.

CHP genel başkanına çağrıda bulunan Aksu, “CHP genel başkanına sesleniyorum. Eğer az şerefiniz varsa bu çadırı görürsünüz. Ama hiçbir zaman burayı görmediniz ve görmek istemediniz. Hakkımı size haram ediyorum. Çocuğumu kim götürdüyse benden beter olsun” ifadelerinde bulundu.

Muhammet Hüseyin İçli



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