Kanserden kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa deva: Kırmızı Pancar

Batalain adlı fitonutrient madde tarafından kırmızı rengi verilen kırmızı pancarın bu madde dolayısıyla önemli bir antioksidan olduğuna dikkat çeken Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda Balcı, pancarın ayrıca içeriğinde A, C, E, B6, B12 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve fosfat gibi mineralleri de bulundurduğunu söyledi. İçeriğindeki faydalı öğelerle birçok hastalıkta etkili olduğunu vurgulayan Arş. Gör. Eda Balcı, “Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur. Kırmızı pancar serbest radikal denilen ve kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelerle savaşır ve bu özelliği sayesinde kalbi korur” dedi.

“Demir eksikliği ve kansızlığın giderilmesinde etkili besindir”

Balcı ayrıca kırmızı pancarın bağışıklık sistemi üzerinde en etkili vitaminlerden biri olan C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ifade ederek, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklarla baş etme gücümüzü arttırdığını ve birçok hastalığın ortaya çıkmasını da engellediğini söyledi. Balcı, “Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri ise demir eksikliği ve kansızlığın giderilmesinde etkili olmasıdır. Pancar suyunun alyuvar düzeyini arttırarak kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getirmektedir. Özellikle kansızlık sorunu yaşayan kişi sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu ülkemizde pancar tüketimi oldukça önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“Posalı bir besin olan kırmızı pancar tokluk hissi ile zayıflamada da etkili”

Kırmızı pancarın posa içeriği yüksek bir besin olduğunu belirten Balcı, “Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Böylece kabızlık, hazımsızlık, karında şişlik gibi sorunların önüne geçer. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde özellikle kabızlık sorununda oldukça etkili olur. Posa içeriği yüksek bir besin olduğu için tokluk hissini artırır ve zayıflamada da etkili olur” dedi.

Yapısında bulunan betalain adlı maddenin ve C vitaminin ısıdan zarar görmesini engellemek için pancarın çiğ olarak tüketilmesi daha doğru olduğunu söyleyen Balcı, çiğ tüketimi için pancar suyu iyi bir seçenek olduğunu belirterek bu şekilde tüketilmek istenmiyorsa buharda maksimum 15 dakikayı geçmeyecek şekilde tüketimini önerdi.