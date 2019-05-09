Kanserden kaybettiği karısını kitapla ölümsüzleştirdi

Şehzadeler ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 67 yaşındaki Suat Örs mide kanseri hastalığından dolayı hayatını kaybeden eşi Nesrin Örs'e olan aşkını bir kitapta topladı. İki yıl önce hayatını kaybeden eşi Nesrin Örs'e verdiği sözü yerine getirmek için başladığı kitabını geçtiğimiz hafta tamamlayan Suat Örs, eşiyle beraber yaşadıkları 40 yılı kaleme aldı. 304 sayfa ve iki bölümden oluşan kitapta, birbirlerine karşı hissettikleri duyguları ve yaşadıkları olayları anlatan Suat Örs, ‘Nesrin'le 40 yıl' ismini verdiği kitabıyla eşini de ölümsüzleştirmiş oldu.

Eşiyle yaşadığı 40 yılı 3 kitapta toplayacağını, ikinci kitabının yazımına başladığını dile getiren Suat Örs, “Eşim vefat ettiği için, eşime verdiğim bir söz üzerine bu kitabı yazdım. İnşallah verdiğim sözümü yerine getirmişimdir ama bu kitabın iki devamı daha olacak. 2'ncisini şu an yazmaya başladım. Aşağı yukarı 40 bölümü falan bitti. Tahmin ediyorum 120 bölüm olacak. 3'üncü kitap ise yine Nesrin Hanım üzerine sadece şiirlerden oluşacak. Bunu 3 kitapta tamamlamak istiyorum. Eğer bunları tamamlayabilirsem ve bu sözü tutabilirsem, eşime karşı verdiğim sözü tutmuş olacağım” diye konuştu.

1978 yılının Haziran ayında evlendiklerini anlatan Örs, "Tam 40 sene dolu dolu birlik ve beraberlik yaşadık. İki tane kızımız var, Allah bağışlasın. Eşim mide kanserinden vefat etti. Eşime bakan doktor da söylemişti zaten, 'kanserin en pis çeşidi budur. Ben size açık açık söyleyeyim 6 ay en fazla, 2 ay en az yaşar' demişti. Nitekim eşimi 2017 yılında kaybettik" dedi.

Eşi hayatını kaybettiği gün söz verdiğini ve eşini kitap sayfalarında ölümsüzleştirmek istediğini belirten Örs, “Ben o öldüğü gün kendi kendime söz verdim. Ben seni kitap olarak yazacağım dedim. Yazmaya başladım kitabı aşağı yukarı 1 yılı aşkın sürede tamamladım. Geçen hafta da baskıdan çıktı, şu an elimizde isteyen arkadaşlara veriyorum.

Kitap 304 sayfa, iki bölümden oluşuyor. İlk bölümü bizim onunla tanışmamızdan ölümüne kadar olan safha, ikinci bölümünde ise benim ona, onun bana hissettikleri ve 40 yılda neler yaptıklarımızdan bahsettim. Diğer ikinci kitapta hem onun hem de benim anılarımı yazacağım. 3'üncü kitapta sadece şiir olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca Örs, okurlarıyla buluşan kitabın geliriyle üniversite öğrencilerine burs vereceğini söyledi.

Ersan Erdoğan