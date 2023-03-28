Kanseri yendi, iş kurdu; şimdi 25 kişi istihdam ediyor

Sultanbeyli'de mikrofiber bez üretimi yapan Erdem Özkara, sağlık ve iş hayatından mücadelesi ile örnek oluyor. 2018 yılında mide kanaması geçiren Özkara'ya gerekli tetkiklerden sonra mide kanseri teşhisi konuldu. Ekim 2018'te ameliyatla midesinin tamamının alınması gerektiği söylendi. Bunun üzerine ameliyat günü belirlendi.

Bebeğini görmek için riskli ameliyatını erteletti.

Çocuğunun doğumu ile ameliyatı aynı güne denk gelen Erdem Özkara, doktorlardan rica ederek, bebeğini görmek için riskli olan ameliyatını erteletti. Özkara, bu süreci şöyle anlattı: “Kanser olduğunu öğrendiğimde eşim hamileydi. Sekiz yılın ardından tüp bebekle bir çocuğumuz olacaktı. Benim ameliyatım ile çocuğun doğumu aynı güne denk geliyordu. Doktorlardan rica ettim. Çocuğumun doğumunu görüp, çocuğu kucağıma alıp, daha sonra ameliyat olmayı istedim. Doktorlar da buna sıcak baktı. Ameliyatım çocuğumun doğumundan 1 hafta sonra gerçekleşti.”

İzzet Aydın

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