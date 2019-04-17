'Kanserle Yaşam Toplantısı' hastaları ve doktorları buluşturdu

Memorial Ankara Hastanesi Konferans Salonu'nda doktorlar, hemşireler, hasta ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen toplantı öncesinde lise öğrencisi Ekin Çiftçi'nin Kanser Haftası için hazırladığı resimlerden oluşan sergi gezildi. Memorial Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldız Güney'in açılış konuşması ile başlayan toplantı, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi oturumları ile devam etti. Hemşire Şeyda Türkben'in konuşması ise salondakileri gözyaşlarına boğdu. Radyasyon onkolojisinde güncel yöntemler konusunda Uz. Dr. Bülent Küçükpilakçı, Fizik Mühendisi Tamer Başer, tekniker Aykut Ceyhan hasta ve yakınlarını bilgilendirdi. Kanseri yenen Ahmet Karlıoğlu'nun eşi Tülay Karlıoğlu ile birlikte kürsüye el ele gelmesi salonda uzun süre alkışlandı.

Prof. Dr. Yıldız Güney, bu buluşmaların kanser hastalarının tedavi süreçlerinde motivasyon anlamında önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Kanserle yaşam toplantısının bu sene 4'üncüsünü düzenliyoruz. Kanser hastalarımızla ve onların yakınlarıyla Kanser Haftası'nda birlikte oluyor, onlarla dertleşip merak ettiklerini konuşuyoruz. Bu konudaki tüm gelişmeleri yol arkadaşımız olan hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza aktarıyoruz” dedi.

Memorial Ankara Hastanesinin 5. yılını doldurduğunu, kanserle yaşam toplantısının ise 4.'sünü düzenlediklerini belirten Doç. Dr. Kübra Aydın, “Kanser tedavisi multidisipliner yapılması gereken bir tedavidir. Kanser hastasının sağlığına kavuşması için cerrahi, onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp gibi pek çok branş bir araya gelerek tedaviyi yürütür. Bizim bu toplantıdaki bir amacımız da hastalarımızın sadece kemoterapi ya da çeşitli kontroller dışında farklı aktiviteler için de hastanemize gelebilmeleri. Diğer amacımız ise kanserin aslında eskisi gibi ölümcül bir hastalık olmadığı, kronik bir hastalık olduğu, kanserle yaşamayı öğrenmenin gerekliliği gibi konularda hastalarımızı bilgilendirmek. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarımızın duygu ve düşüncelerini diğer hasta ve yakınları ile paylaşıyoruz. Bunun da çok etkili olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yıldız Güney, Prof. Dr. Cenap Dener, Prof. Dr. Emel Öztürk, Doç. Dr. Ahmet Demir, Doç. Dr. Kübra Aydın, serbest kürsü kısmında hasta ve yakınlarının sorularını cevapladı. Programda yapılan çekilişle katılımcılara hediyeler verildi.